В «Театре.doc» сорвали премьеру спектакля о протестах в Беларуси. Актеры продолжили играть на улице

Спустя полчаса после начала «Соседей» в зале появился полицейский в гражданской форме и попросил присутствующих покинуть помещение из‑за поступившего сообщения о заложенной в театре бомбе. Зрители не восприняли слова правоохранителя всерьез, начали смеяться и аплодировать, полагая, что это часть представления.

Вечером 1 мая в московском «Театре.doc» полиция сорвала премьеру спектакля «Соседи» Сергея Гиндилиса о протестах в Беларуси, сообщает «Радио Свобода*».

«Это провокация», — сказал один из зрителей. «Считайте как хотите. Моя задача: чтоб никто не пострадал», — ответил ему полицейский.

После эвакуации актеры продолжили играть на улице, но полиция предупредила их и зрителей, что они могут быть задержаны. Было ли минирование здания театра или нет, неизвестно.

«Соседи» — это постановка режиссера Сергея Гиндилиса, основанная на рассказах белорусов, пострадавших при разгоне протестных акций в Минске после президентских выборов в августе 2020 года. В создании спектакля принял участие медиапроект «Август 2020».

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