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Исследование: супергерои Marvel — самые популярные в мире. Но в России больше любят персонажей DC

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:44

Исследователи проанализировали данные с запросами в Google и выяснили, что за месяц чаще всего в поисковике ищут героев вселенной Marvel. Об этом пишет британское издание Game.

Marvel лидирует в 51 стране. Большинство поклонников ее супергероев живут в Соединенных Штатах, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. В США Marvel впереди всех и по количеству штатов — 28 против 22 штатов. Больше всего запросов сделали жители Калифорнии и Нью-Йорка, а вот техасцам интереснее судьба героев вселенной DC.

Самая большая часть фанатов DC живет в Южной Корее, а следом идут те же США, Бразилия, Турция, Япония, Нидерланды, Китай и Россия.

Жители 57 стран чаще всего искали Человека-паука, среди них — США, Франция, Норвегия, Украина, ЮАР и Казахстан. На втором месте Чудо-женщина — ее любят в 15 странах. В конце списка оказались Бэтмен (11 стран) и Железный человек (10 стран). Жители 66 стран назвали Таноса своим любимым злодеем, 21 страна таковым считает Джокера. Тройку лидеров-антагонистов занимает Веном в 16 странах, в том числе в России.

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