Кадыров в 2020 году заработал 381 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019-м

Рамзан Кадыров в 2020 году заработал более 381 млн рублей — это на 233 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Декларацию главы Чечни опубликовали на сайте региона.

Согласно документу, Кадыров владеет двумя земельными участками площадью 3668 кв. м и 28 361 кв. м., а также домом площадью 2344,3 кв. м. Эти сведения не изменились с прошлогодней декларации. Транспорта в личном пользовании чеченского лидера по-прежнему нет.

Супруга Кадырова Медни заработала за 2020 год 1,5 млн рублей. В строке с имуществом она указала квартиру площадью 209 кв. м. Транспортного средства у нее тоже нет. В пользовании Кадырова, жены и 11 несовершеннолетних детей есть жилой дом площадью 300 кв. м.

В 2019 году Рамзан Кадыров и его жена заработали 147,9 млн рублей и 2,4 млн соответственно.

Ранее «Проект» обнаружил у «жён Рамзана Кадырова» дорогостоящую незадекларированную недвижимость. Согласно расследованию, у главы Чечни есть две жены с имуществом на 800 млн рублей, не внесенным в сведения о доходах. В Кремле заявили, что дополнительную проверку доходов Кадырова делать не станут.

Также журналисты «Важных историй» выяснили, что сестры, племянник и двоюродный брат Кадырова владеют незадекларированными квартирами в московском жилом комплексе премиум-класса на Ленинградском проспекте. Одна из таких квартир, заявляется в расследовании, стоит примерно 60 млн рублей.