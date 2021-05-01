перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер музыкальный продюсер Михаил Плоткин. Причина смерти — последствия COVID-19 21:29
Кадыров в 2020 году заработал 381 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019-м 20:49
Сколько получали гендиректоры Disney и Netflix во время коронакризиса и массовых сокращений 20:25
Adult Swim/YouTube Кислотный дождь и перестрелка из бластеров во втором трейлере пятого сезона «Рика и Морти»
Кислотный дождь и перестрелка из бластеров во втором трейлере пятого сезона «Рика и Морти» 20:00
Патриарх Кирилл против тирании, актеры «SNL» против Илона Маска и другие новости дня 18:56 Дайджест
В Китае сильный ветер раскрутил припаркованный самолет. Вечером на город обрушился ураган 18:50
В московских больницах появятся тайные пациенты. Они будут следить за поведением медперсонала 17:23
Италия возобновит выдачу туристических виз россиянам 3 мая 16:50
В Индии за сутки выявили более 400 тыс. случаев коронавируса. Это новый мировой рекорд 16:16
TravelingRoths/Zoomr Девочка-катастрофа продала свой мем с горящим домом на NFT-аукционе за 500 тысяч долларов
Девочка-катастрофа продала свой мем с горящим домом на NFT-аукционе за 500 тысяч долларов 15:34
Gojira рассказывают историю спасения тибетского ребенка в клипе «The Chant» 15:19
Актеры «Saturday Night Live» недовольны тем, что следующим гостем шоу станет Илон Маск. И вот почему 14:44
Shortparis проходят боевую подготовку в клипе «Говорит Москва» 14:08
NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну после протеста конкурентов 13:13
tvsoyuz/YouTube Патриарх Кирилл выступил с предпасхальной проповедью. Он предупредил власть об опасности тирании
Патриарх Кирилл выступил с предпасхальной проповедью. Он предупредил власть об опасности тирании 12:27
Дочь фронтмена Megadeth стала певицей. Она выпустила первый сингл «Evergreen» 12:07
В России за сутки выявили 9270 случаев коронавируса 11:27
Художница Юлия Цветкова объявила голодовку. Она требует, чтобы процесс по ее делу сделали открытым 11:15
Тайка Вайтити сыграет Черную Бороду в сериале о пиратах «Наш флаг означает смерть» 10:40
padrinan/Pixabay Росстат: за год пандемии в России умерли почти 250 тыс. человек
Росстат: за год пандемии в России умерли почти 250 тыс. человек 9:56
Отключить рекламу

Кадыров в 2020 году заработал 381 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019-м

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:49

Рамзан Кадыров в 2020 году заработал более 381 млн рублей — это на 233 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Декларацию главы Чечни опубликовали на сайте региона.

Согласно документу, Кадыров владеет двумя земельными участками площадью 3668 кв. м и 28 361 кв. м., а также домом площадью 2344,3 кв. м. Эти сведения не изменились с прошлогодней декларации. Транспорта в личном пользовании чеченского лидера по-прежнему нет.

Супруга Кадырова Медни заработала за 2020 год 1,5 млн рублей. В строке с имуществом она указала квартиру площадью 209 кв. м. Транспортного средства у нее тоже нет. В пользовании Кадырова, жены и 11 несовершеннолетних детей есть жилой дом площадью 300 кв. м.

В 2019 году Рамзан Кадыров и его жена заработали 147,9 млн рублей и 2,4 млн соответственно.

Ранее «Проект» обнаружил у «жён Рамзана Кадырова» дорогостоящую незадекларированную недвижимость. Согласно расследованию, у главы Чечни есть две жены с имуществом на 800 млн рублей, не внесенным в сведения о доходах. В Кремле заявили, что дополнительную проверку доходов Кадырова делать не станут.

Также журналисты «Важных историй» выяснили, что сестры, племянник и двоюродный брат Кадырова владеют незадекларированными квартирами в московском жилом комплексе премиум-класса на Ленинградском проспекте. Одна из таких квартир, заявляется в расследовании, стоит примерно 60 млн рублей.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
электроника
«Gaz Do It»: Matrang, T-Fest, Levandowskiy, Mark S, Niman, Cvpellv
Диджей-сеты от известных рэперов
мультфильм
Зверокрекеры
Очумелый мультфильм про зверушек в форме крекеров, озвученный тандемом из Little Big
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить