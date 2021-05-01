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Кислотный дождь и перестрелка из бластеров во втором трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:00

Телеканал Adult Swim опубликовал трейлер пятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике видно, что авторы сериала сделали много отсылок к поп-культуре, супергероям Marvel и много кому еще. Вопросов из трейлера возникает больше, чем ответов: зачем Рику придется собственноручно делать операцию на своем мозге, какая из Бет все-таки настоящая и откуда взялись эти огромные насекомые.

Пока неясно, сколько эпизодов будет в пятом сезоне. Возможно, создатели «Рика и Морти» вновь поделят его на две части по пять серий, как это было в предыдущем сезоне.

Первый трейлер грядущего сезона вышел месяц назад. Вместе с его премьерой стало известно, что новые серии покажут 20 июня. Этот день телеканал объявил Днем «Рика и Морти» — мультивселенским праздником, который отмечают везде. Вместе с новым сезоном фанаты получат массу нового контента: рассказы о создании проекта, отрывки будущих эпизодов и несколько сюрпризов.

В Adult Swim пошутили, что «теперь можно начинать спрашивать о 6-м сезоне».

«Рик и Морти» — американский анимационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Его премьера состоялась в декабре 2013 года. Предыдущий, четвертый сезон шоу состоял из двух частей. Первые пять серий увидели свет в ноябре 2019 года, а оставшиеся пять — в мае 2020-го.

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