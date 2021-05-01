В Китае сильный ветер раскрутил припаркованный самолет. Вечером на город обрушился ураган

Стоящий на парковке лайнер китайской авиакомпании Donghai Airlines несколько раз развернуло на месте мощным ветром. На видео с происшествием обратило внимание РИА «Новости» со ссылкой на местное издание.

Сообщается, что во время инцидента в аэропорту города Наньтуна никто не пострадал. В самой авиакомпании заявили, что самолет был полностью исправен.