В Китае сильный ветер раскрутил припаркованный самолет. Вечером на город обрушился ураган

Стоящий на парковке лайнер китайской авиакомпании Donghai Airlines несколько раз развернуло на месте мощным ветром. На видео с происшествием обратило внимание РИА «Новости» со ссылкой на местное издание.
Сообщается, что во время инцидента в аэропорту города Наньтуна никто не пострадал. В самой авиакомпании заявили, что самолет был полностью исправен.
Тем вечером на китайскую провинцию Цзянсу и город Наньтун обрушился ураган. Скорость ветра достигала 45,4 метра в секунду, а в некоторых районах выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров. Погибло 11 человек.