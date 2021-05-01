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NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну после протеста конкурентов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:13

Американское космическое агентство NASA приостановило работы в рамках контракта со SpaceX на разработку лунного посадочного модуля стоимостью 2,9 млрд долларов. Такое решение агентство приняло после того, как в Счетную палату США поступило две жалобы от других кандидатов программы, пишет Reuters со ссылкой на NASA.

Помимо SpaceX в конкурсе NASA участвовали компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin и компания Dynetics. Они опротестовали решение ведомства. В Blue Origin заявили, что NASA позволило компании Илона Маска несправедливо выиграть тендер, объявив о сокращении бюджета программы и не позволив проигравшему изменить свою заявку.

«Компания могла бы предпринять и предприняла бы необходимые меры для пересмотра заявки, снизила бы затраты, чтобы остаться в рамках финансирования, или предложила бы пересмотр графика, но NASA такой возможности не предоставило», — заявили в Blue Origin. Компания Безоса также отметила, что победа SpaceX только расширит «монополию» Маска на освоение космоса.

Счетная палата вынесет окончательное решение не позднее 4 августа.

16 апреля стало известно, что конкурс NASA выиграла SpaceX. Ракета, которая в планах должна будет вывести на лунную орбиту корабль Orion, называется Space Launch System. Двое из четырех членов экипажа спустятся на спутник Земли на посадочном модуле SpaceX, который сконструируют на основе разрабатываемого корабля Starship, и проведут на планете неделю.

Американская программа по полету на Луну называется «Артемида» (Artemis). Первый беспилотный полет NASA планирует провести в 2021 году, а в 2024 году — вторая в истории высадка человека на поверхность планеты. В программе принимают участие Япония, Канада, Австралия, Великобритания и другие страны, а также Европейское космическое агентство (ESA). Россия от участия отказалась.

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