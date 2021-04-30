«Родной звук» в честь длинных «майских» проведет бесплатные концерты в «Профсоюзе». 9 дней подряд!

Блог про отечественную музыку и лейбл «Родной звук» объявил о 9-дневном марафоне бесплатных концертов в московском баре «Профсоюз». Об этом лейбл и барное объединение сообщили в своих соцсетях.
«Там будут и инди-поп, и панк-рэп, и умный электропоп, и барокко-поп, и спокен уорд, и синти-поп и т. д. — все, что мы любим!», — следует из сообщения.
Полный список выступающих и даты концертов:
- 1 мая, Booker с живым составом
- 2 мая, Starcardigan и «Простывший пассажир трамвая № 7»
- 3 мая, «Влажность» и «Касание»
- 4 мая, DenDerty и Moss cape
- 5 мая, «Источник» и Женя Ефимова
- 6 мая, Лютик и «Космос на потолке»
- 7 мая, КлоуКома
- 8 мая, On-The-Go с акустикой
- 9 мая, «Бахус», Бывший и «Андреграунд»
Мероприятия пройдут в бывшем здании издательства «Молодая гвардия» на Новослободской улице, где расположился «Профсоюз». Узнать побольше об артистах можно на сайте «Родного звука».