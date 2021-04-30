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«Родной звук» в честь длинных «майских» проведет бесплатные концерты в «Профсоюзе». 9 дней подряд!

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:57

Блог про отечественную музыку и лейбл «Родной звук» объявил о 9-дневном марафоне бесплатных концертов в московском баре «Профсоюз». Об этом лейбл и барное объединение сообщили в своих соцсетях.

«Там будут и инди-поп, и панк-рэп, и умный электропоп, и барокко-поп, и спокен уорд, и синти-поп и т. д. — все, что мы любим!», — следует из сообщения.

Полный список выступающих и даты концертов:


  • 1 мая, Booker с живым составом
  • 2 мая, Starcardigan и «Простывший пассажир трамвая № 7»
  • 3 мая, «Влажность» и «Касание»
  • 4 мая, DenDerty и Moss cape
  • 5 мая, «Источник» и Женя Ефимова
  • 6 мая, Лютик и «Космос на потолке»
  • 7 мая, КлоуКома
  • 8 мая, On-The-Go с акустикой
  • 9 мая, «Бахус», Бывший и «Андреграунд»

Мероприятия пройдут в бывшем здании издательства «Молодая гвардия» на Новослободской улице, где расположился «Профсоюз». Узнать побольше об артистах можно на сайте «Родного звука».

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