«Родной звук» в честь длинных «майских» проведет бесплатные концерты в «Профсоюзе». 9 дней подряд!

Блог про отечественную музыку и лейбл «Родной звук» объявил о 9-дневном марафоне бесплатных концертов в московском баре «Профсоюз». Об этом лейбл и барное объединение сообщили в своих соцсетях.

«Там будут и инди-поп, и панк-рэп, и умный электропоп, и барокко-поп, и спокен уорд, и синти-поп и т. д. — все, что мы любим!», — следует из сообщения.