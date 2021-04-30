перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК Бастрыкина из‑за дела против журналистов Doxa 22:22
Noize MC обвинил силовиков и власти Оренбурга в срыве концерта. Он разделил выступление на две сцены 21:43
«Превращение Москвы в ультрасовременный мегаполис»: планы застройки на ближайшие 15 лет 21:30
Россияне без американских виз, москвичи без майских демонстраций и другие новости дня 20:45 Дайджест
«Воруют, врут и богу молятся»: ветеран раскритиковала власть, встретив Володина на улице — в цитатах 19:16
«Афиша» проведет трансляцию спектакля «Приказ короля». Показ пройдет в рамках «Золотой маски online» 18:20
serjtankian/YouTube Серж Танкян выпустил клип «Rumi». Он посвящен его сыну Руми и суфийскому поэту XIII века
Серж Танкян выпустил клип «Rumi». Он посвящен его сыну Руми и суфийскому поэту XIII века 17:30
«Ты сумасшедшая»: реакция фанатов на змею в новом клипе Билли Айлиш 17:27
«Союзмультфильм» и Bubble Comics выпустят комиксы с персонажами советской анимации 17:25
Burial выпустил мини-альбом с британским продюсером Blackdown 17:09
Турция разрешила вакцинацию «Спутником V» 16:38
Бывшую солистку «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России» 16:35
Anadolu Agency/Getty Images В Москве не будет первомайских демонстраций
В Москве не будет первомайских демонстраций 16:18
Artbat, Meduza и Sabaton: фестиваль Exit раскрыл третью волну лайнапа 16:09
Трэвис Скотт появился в клипе Baby Keem «Durag Activity», чтобы расправиться с мафией 16:02
Как автор книги «Очнись, детка!» потеряла карьеру и доверие аудитории после одного эфира в TikTok 15:39
Рейчел Вайс позвала россиян на шашлыки в новом промо «Черной Вдовы» 15:27
«Typhoons»: у британцев Royal Blood вышел новый альбом 15:15
Anadolu Agency/Getty Images Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова
Адвоката Ивана Павлова заподозрили в разглашении сведений, касающихся дела Сафронова 14:53
Jay-Z и Nas играют в казино в клипе DJ Khaled «Sorry Not Sorry». На бэк-вокале Бейонсе 14:48
Отключить рекламу

Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК Бастрыкина из‑за дела против журналистов Doxa

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:22

Словенский культуролог и социальный философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина по поводу уголовного дела в отношении четырех редакторов студенческого журнала Doxa. Видео с обращением Жижека появилось на ютьюб-канале издания.

«Он, насколько мне удалось выяснить, образованный человек, он опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо с ним подискутировать на эту тему. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, потому что происходящее в России меня искренне беспокоит», — сказал он.

Жижек подчеркнул необходимость таких журналов, как Doxa, в России, поскольку они не наивные поклонники разных политических режимов и предлагают конструктивную критику. Он провел параллель редакции Doxa с Берни Сандерсом на инаугурации Джо Байдена и заявил, что российские власти сами приближают общество к социальному взрыву. «Вы, как говорите, пилите сук, на котором сами и сидите», — обратился философ к властям России.

Ранее зарубежные ученые выступили в защиту Doxa, подписав открытое письмо в поддержку задержанных редакторов. Жижек стал одним из подписантов документа.

В редакции Doxa, а также у четырех его сотрудников прошли обыски 14 апреля. Метелкина, Тышкевич, а также их коллег Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa и назвал его репрессиями государства против независимых медиа.

Подробности по теме
Философ Славой Жижек о протестах, коррупции и будущем России
Философ Славой Жижек о протестах, коррупции и будущем России
События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
электроника
«Gaz Do It»: Matrang, T-Fest, Levandowskiy, Mark S, Niman, Cvpellv
Диджей-сеты от известных рэперов
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить