Философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу СК Бастрыкина из‑за дела против журналистов Doxa

«Он, насколько мне удалось выяснить, образованный человек, он опубликовал множество статей и так далее. И было бы хорошо с ним подискутировать на эту тему. Бросаю ему вызов в духе взаимного уважения, потому что происходящее в России меня искренне беспокоит», — сказал он.

Словенский культуролог и социальный философ Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета Александра Бастрыкина по поводу уголовного дела в отношении четырех редакторов студенческого журнала Doxa. Видео с обращением Жижека появилось на ютьюб-канале издания.

Жижек подчеркнул необходимость таких журналов, как Doxa, в России, поскольку они не наивные поклонники разных политических режимов и предлагают конструктивную критику. Он провел параллель редакции Doxa с Берни Сандерсом на инаугурации Джо Байдена и заявил, что российские власти сами приближают общество к социальному взрыву. «Вы, как говорите, пилите сук, на котором сами и сидите», — обратился философ к властям России.

Ранее зарубежные ученые выступили в защиту Doxa, подписав открытое письмо в поддержку задержанных редакторов. Жижек стал одним из подписантов документа.

В редакции Doxa, а также у четырех его сотрудников прошли обыски 14 апреля. Метелкина, Тышкевич, а также их коллег Армена Арамяна и Аллу Гутникову обвинили в вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Журналистам запретили на два месяца выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться с кем‑либо, кроме адвокатов и родственников.

В поддержку редакторов выступили более 120 преподавателей Высшей школы экономики. Юрий Дудь также высказался о преследовании сотрудников Doxa и назвал его репрессиями государства против независимых медиа.