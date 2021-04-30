Noize MC обвинил силовиков и власти Оренбурга в срыве концерта. Он разделил выступление на две сцены

После того, как артист узнал, что выступить на изначальной площадке не получится, он начал искать другого организатора. «Для того, чтобы усложнить задачу отмены и этого перенесенного концерта, мы решили разбить его на две части и организовать в разных местах», — сказал он.

Noize MC выложил в инстаграме обращение к поклонникам из Оренбурга и заявил, что « ФСБ , МВД и администрация области задались целью отменить наш концерт». По его словам, силовики и местные власти надавили на организатора площадки.

На первой площадке он успел отыграть акустический сет, а во время пути певца на вторую альтернативную сцену ее уже успели «накрыть» силовые структуры.

Он попросил фанатов не сдавать билеты и пообещал провести концерт «во что бы то ни стало». «У нас почти получилось сделать это сегодня, но к сожалению, „почти“ не считается. Мы обязательно придумаем что‑нибудь и вас всех оповестим», — закончил исполнитель.

В начале февраля руководство московской «ВТБ-Арены» отказало Noize MC провести концерт на своей площадке по «политическим мотивам». «Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим», — сказал тогда певец.