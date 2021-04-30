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«Превращение Москвы в ультрасовременный мегаполис»: планы застройки на ближайшие 15 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 21:30

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и глава Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономфака МГУ Сергей Капков провели паблик-ток на тему «Изменение архитектурного облика Москвы». Озвученные планы градостроительства опубликовал сервис поиска недвижимости «Циан».

По словам Кузнецова, Москву ждут грандиозные изменения на уровне 1930-х годов. В перспективе 10–15 лет столица станет «абсолютно другим городом». От «Москвы-Сити» в сторону Мневников будет застроена площадь, соразмерная Садовому кольцу. Город будет расти ввысь — появится много небоскребов, в том числе в Южном и Северном речных портах, а также на площадках под реновацию.

Вот список новых крупных проектов:


  • Большой Сити, в который входит территория Бадаевского завода. Он растянется от «Москва-Сити» в сторону Мневников на запад и северо-запад, а по экономическому потенциалу превысит территорию в пределах Садового кольца.
© stroi.mos.ru
  • Москва-река и ее новые набережные.
  • Промзона ГКНПЦ имени Хруничева, где появится «космический центр с очень большой высоткой».
© stroi.mos.ru
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© stroi.mos.ru
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  • Мневниковская пойма, где запланированы тематический парк, много спортивных объектов и «большая застройка».
  • Территория Южного порта — одна из самых больших территорий в Москве, которая «всегда была серьезной затычкой на карте развития юго-востока города: слишком мало дорог и много промзон».
© stroi.mos.ru
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  • Интенсивная застройка территории Северного порта, которая в запущенном состоянии.
  • Коммунарка станет одним из городских центров.
© mos.ru
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© mos.ru
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  • Новые транспортные узлы, включая МЦД и БКЛ.
© Дептранс
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© Дептранс
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  • Объекты культуры, самые заметные из которых — Музей Кремля, новый корпус Третьяковской галереи (и в Лаврушинском переулке, и на Крымском Валу), проект пристройки Пушкинского музея, проект ГЭС-2.

Новый уровень массового жилья

По словам Капкова, сегодня масштабная застройка Москвы «безликая, уникально неживая, безатмосферная». За пределами Третьего транспортного кольца и вовсе город будто заканчивается.

Кузнецов добавляет, что, несмотря на все трудности сейчас, «в перспективе 10–15 лет — это абсолютно другой город». Москва «не видела таких масштабных изменений с 1930-х годов».

Основными задачами становятся поиск айдентики, качества и дизайна для массового жилья. Город должен становиться «нормальным, интересным», а не состоять из однотипных спальных районов.

Расширять Москву, по мнению главного архитектора, бессмысленно, поэтому она будет расти вверх. Однако это не означает, что нужны огромные бюджеты, ведь из‑за увеличения скорости застройки «от удешевления и рационализации процессов деться никуда невозможно».

Урбанистика

«Будущее развитие Москвы — это комплексное развитие районов и тонкие архитектурные проекты. <…> Урбанистика — это не замена асфальта на плитку, а смена приоритетов в развитии города», — считает Сергей Капков.

Одним из приоритетов должны стать «логичные большие проекты по созданию районов и кварталов в одной стилистике, разной этажности, со своей социальной сферой и понятным прогнозом, кто может эти квартиры купить». Это нужно, в том числе, чтобы избавить от превращения новых районов в «гетто, местами входа в Москву, куда приезжают мигранты из регионов России и дальнего зарубежья».

Коррективы, которые внесла пандемия

Пандемия изменила образ жизни людей и изменит концепцию городов. Например, существует план по созданию 15-минутного города: все, что нужно для полноценной и комфортной жизни, должно быть в 15 минутах от человека. В том числе, рабочее место, кафе, поликлиника, школа, магазины.

В течение трех лет в три раза вырастет число курьеров. Это приведет к росту спроса на складские помещения внутри города. Будущее торговых центров остается под вопросом, а первые этажи в жилых домах должны стать более многофункциональными.

Полицентризм

Сергей Кузнецов отмечает, что «наша сверхзадача — полицентризм». В городе не должно быть единого центра, знаковые точки нужно перераспределить и покрыть ими всю карту Москвы. Сейчас уже создаются: исторический центр, «Москва-Сити», район Лужников, Южный порт, Коммунарка, «Сколково» и так далее.

Что произойдет в ближайшие 10 лет

Активно обсуждается проблема пробок, и одно из решений — появление доступного такси. Для пешеходов развиваются набережные Москвы-реки, Яузы и Химкинского водохранилища. Большой пеший маршрут в скором времени появится из центра на север города.

Однако проезд на машине более удобным сделать не получится, так как «дорожные ресурсы себя исчерпали». На тысячу жителей приходится примерно 400 машин, поэтому единственный путь решения проблемы — сокращение использования личного транспорта.

Подмосковье станет частью Московской агломерации, и это «уже почти свершившийся факт, потому что экономика первична: многие жители Подмосковья работают в Москве».

Пожилым людям предложат уехать из Москвы, сохранив за собой льготы. Взамен будет приезжать молодежь, что уже происходит, так как в городе около миллиона студентов, большинство из которых не возвращаются на родину после окончания учебы.

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