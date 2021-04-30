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«Союзмультфильм» и Bubble Comics выпустят комиксы с персонажами советской анимации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:25

Студия «Союзмультфильм» и издательство Bubble Comics работают сразу над несколькими совместными проектами. Один из них — серия комиксов с героями классических советских мультфильмов, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе кинокомпании.

Представители «Союзмультфильма» рассказали, что сейчас прорабатывается несколько вселенных, в которых могут существовать персонажи «золотой коллекции» студии. Главный редактор издательства Bubble Роман Котков добавил, что во время создания комиксов сценаристы внимательно изучают «ДНК» образа каждого персонажа из мультфильмов советского времени. Герои каких анимаций попадут на страницы комиксов, пока неизвестно.

Вторым направлением сотрудничества стал анимационный сериал «Крутиксы» для детей от 6 лет. Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская назвала это «новым прецедентом для российской анимации». Премьера «Крутиксов» состоится осенью 2021 года: как ожидается, она будет приурочена к датам проведения фестиваля популярной культуры Comic Con Russia.

«Крутиксы» — это серия комиксов Bubble о приключениях зверей-супергероев, которая тиражировалась в 2017 и 2018 годах. По словам авторов, в анимационной версии вселенной «Крутиксов» появятся дополнительные герои, а некоторые типажи приобретут новые характерные черты.

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