«Ты сумасшедшая»: реакция фанатов на змею в новом клипе Билли Айлиш

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш выпустила клип к синглу «Your Power», который войдет в новый альбом певицы «Happier Than Ever». Ролик набрал уже 10,5 млн просмотров и поразил многих зрителей.

Видео снято в пустыне, поэтому большая его часть — пейзажи с барханами. Среди песчаных скал Билли Айлиш сидит и поет песню об абьюзивных отношениях с ее бывшим парнем.

«Речь идет о множестве различных ситуаций, которые мы все наблюдали или переживали. Я надеюсь, что песня вдохновит на перемены», — написала Айлиш у себя в инстаграме. Певица отметила, «Your Power» — настолько близкая сердцу песня, что она чувствует себя очень уязвимой, представляя ее публике.