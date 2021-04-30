«Ты сумасшедшая»: реакция фанатов на змею в новом клипе Билли Айлиш

Американская поп-исполнительница Билли Айлиш выпустила клип к синглу «Your Power», который войдет в новый альбом певицы «Happier Than Ever». Ролик набрал уже 10,5 млн просмотров и поразил многих зрителей.
Видео снято в пустыне, поэтому большая его часть — пейзажи с барханами. Среди песчаных скал Билли Айлиш сидит и поет песню об абьюзивных отношениях с ее бывшим парнем.
«Речь идет о множестве различных ситуаций, которые мы все наблюдали или переживали. Я надеюсь, что песня вдохновит на перемены», — написала Айлиш у себя в инстаграме. Певица отметила, «Your Power» — настолько близкая сердцу песня, что она чувствует себя очень уязвимой, представляя ее публике.
«Она сказала, что ты герой. Ты сыграл свою роль. Но ты уничтожил ее за год. Не делай вид, что это было сложно», — поет Айлиш.
Нездоровое поведение молодого человека отражено в клипе метафорично — на протяжении всего ролика по певице медленно ползает огромная змея. Иногда пресмыкающееся даже немного душит Билли. Это и стало причиной бурных обсуждений в сети.
Одни пользователи сильно удивились и похвалили артистку за смелость.
Другие были возмущены, ведь ролик напугал их и даже вызвал отвращение.
Часть зрителей не поверила, что рептилия в клипе — настоящая. Однако певица опубликовала фото с бэкстейджа съемок и развеяла все сомнения.
Выход новой пластинки «Happier Than Ever» Билли Айлиш анонсировала 27 апреля. Певица даже создала отдельный аккаунт в тиктоке для нее. Альбом уже доступен для предзаказа, а официальный релиз состоится 30 июля.