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Бывшую солистку «Тату» Юлию Волкову утвердили для участия в праймериз «Единой России»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:35

Кандидатуру бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой одобрили для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря регионального отделения фракции в Ивановской области Сергея Низова.

По его словам, утверждение Волковой прошло единогласно. Однако Низов предупредил, что региональный оргкомитет может аннулировать это решение, если певица не разместит до 16 мая два ролика на сайте «Предварительное голосование-2021».

Волкова лично подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» 28 апреля. Тогда она написала у себя в инстаграме: «Я сделала первый шаг. Все подробности — в следующих постах. Нас не догонят».

Участие в праймериз — обязательное условие для выдвижения кандидатов от «Единой России» на выборах. Кандидаты могут подать свои заявки на участие до 14 мая. Голосование состоится с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня, после чего партия утвердит списки. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

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