Рейчел Вайс позвала россиян на шашлыки в новом промо «Черной Вдовы»

«Кстати, Дэвид Харбор , он же Красный Страж, просил передать, цитирую слово в слово: „Захватите уголь, мясо — на мне“. Даже не знаю, это шифровка или что‑то связанное с майскими праздниками в России», — сказала актриса и пообещала скорую встречу в кинотеатрах.

На российском канале Marvel в ютьюбе вышло новое видео, в котором исполнительница роли Мелины Востокофф Рейчел Вайс здоровается по-русски и приглашает россиян на майский пикник.

Премьера фильма «Черная Вдова» назначена на 9 июля. Картину о супергероине Наташе Романофф начнут одновременно показывать в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+.

Фильм рассказывает об участнице команды «Мстителей», которая вынуждена вернуться на родину, чтобы встретиться со своими бывшими коллегами по «Красной комнате» — программе по созданию шпионов и убийц в СССР. К Вдове (Скарлетт Йоханссон) присоединятся ее наставница Мелина Востокофф (Рейчел Вайс), сестра Елена Белова (Флоренс Пью) и супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор) — советская версия Капитана Америки. Антагонистом в фильме выступит суперзлодей Таскмастер, который может скопировать любой боевой стиль.