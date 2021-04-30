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Как автор книги «Очнись, детка!» потеряла карьеру и доверие аудитории после одного эфира в TikTok

Виктория Шанина
Сегодня в 15:39

Блогер-миллионник, автор мотивационных книг («Очнись, детка!», «Девочка, перестань извиняться») и коуч Рейчел Холлис опубликовала большой пост с извинениями перед подписчиками в инстаграме. Коротко рассказываем, что произошло.

В начале апреля в тиктоке Холлис прошел прямой эфир, где она упомянула своих уборщиц, которые приходят дважды в неделю чистить туалеты. Под видео посыпались обвинительные комментарии — девушку стали называть «чертовски привилегированной» и «оторванной от жизни».

Следом Холлис выпустила видео с объяснением своей позиции. Оказалось, девушка вполне довольна своей «привилегированностью», ведь она долго и упорно работала как раз для того, чтобы жить жизнью, недоступной для большинства.

«Все великие женщины стремились не быть приближенными к действительности», — заявила Холлис, приведя в пример Опру Уинфри, Гарриет Табмен, Марию Кюри, Фриду Кало и других.

Люди начали писать, что она не может сравнивать себя с этими женщинами. По их мнению, ей далеко до звания «великой», а Уинфри и Табмен — темнокожие женщины, которые боролись за свои права и против дискриминации, поэтому речи о «чертовской привилегированности» и быть не может.

Ролик Холлис удалила, но, по закону Барбры Стрейзанд, если попытаться избавиться от чего‑либо в интернете, это наберет только большую популярность.

В комментариях начали припоминать Холлис все ее ошибки в интернет-пространстве. В том числе цитирование темнокожих без указания авторства, уроки сексуальности и развод с мужем, который работал на высокой должности в Disney и уволился после книги жены «Girl, wash your face» («Девочка, умой лицо»).

Некоторые даже вспомнили отрывок из книги «My life with the Mogul» («Моя жизнь с большим боссом») бывшей сотрудницы Холлис Ноэль Крукс. Писательница рассказала, что Рейчел Холлис только в сети показывает себя веселой и доброй мамой, а на самом деле это «стерва», которая даже не здоровается со своими работниками.

Один из самых популярных комментариев:

«Если вы здесь, чтобы защищать ее, потому что „все делают ошибки“ <…> пожалуйста, имейте в виду, что <…> это уже не ошибка, это повторяющееся поведение, которое показывает ее истинный характер. Она снова и снова показывала, что не хочет или не может быть лучше этого. Она причиняет реальный вред, особенно темнокожим женщинам»
«Если вы здесь, чтобы защищать ее, потому что „все делают ошибки“ <…> пожалуйста, имейте в виду, что <…> это уже не ошибка, это повторяющееся поведение, которое показывает ее истинный характер. Она снова и снова показывала, что не хочет или не может быть лучше этого. Она причиняет реальный вред, особенно темнокожим женщинам»

Ситуация дошла до масштабов скандала — рекламодатели Холлис начали аннулировать контракты, а ближайшие мотивационные марафоны и конференции отменились. Буквально «посыпалась» ее карьера, в которую входит продажа книг-бестселлеров, компания с выручкой 20 млн долларов в год и несколько миллионов подписчиков в инстаграме.

На фоне этого Холлис опубликовала пост с извинениями. Она заявила, что ни в коем случае не хотела сравнивать себя с Гарриет Табмен и Опрой Уинфри, а подумать так было просто смешно. Девушка добавила, что с хозяйством ей помогают очень милые женщины и в очередной раз напомнила, что уборщицы у нее появились только после нескольких лет упорной работы.

Так развивалась дискуссия в твиттере:

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