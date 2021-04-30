Как автор книги «Очнись, детка!» потеряла карьеру и доверие аудитории после одного эфира в TikTok

Блогер-миллионник, автор мотивационных книг («Очнись, детка!», «Девочка, перестань извиняться») и коуч Рейчел Холлис опубликовала большой пост с извинениями перед подписчиками в инстаграме. Коротко рассказываем, что произошло.

В начале апреля в тиктоке Холлис прошел прямой эфир, где она упомянула своих уборщиц, которые приходят дважды в неделю чистить туалеты. Под видео посыпались обвинительные комментарии — девушку стали называть «чертовски привилегированной» и «оторванной от жизни».

Следом Холлис выпустила видео с объяснением своей позиции. Оказалось, девушка вполне довольна своей «привилегированностью», ведь она долго и упорно работала как раз для того, чтобы жить жизнью, недоступной для большинства.

«Все великие женщины стремились не быть приближенными к действительности», — заявила Холлис, приведя в пример Опру Уинфри, Гарриет Табмен, Марию Кюри, Фриду Кало и других.

Люди начали писать, что она не может сравнивать себя с этими женщинами. По их мнению, ей далеко до звания «великой», а Уинфри и Табмен — темнокожие женщины, которые боролись за свои права и против дискриминации, поэтому речи о «чертовской привилегированности» и быть не может.

Ролик Холлис удалила, но, по закону Барбры Стрейзанд, если попытаться избавиться от чего‑либо в интернете, это наберет только большую популярность.