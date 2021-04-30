В Израиле из‑за давки на религиозном празднике погибли более 40 человек

Минимум 44 человека погибли и более 150 получили ранения в Израиле в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Церемония проходила в районе горы Мерон недалеко от города Цфат. На ней собрались более 100 тыс. человек. Праздник стал первым крупным массовым мероприятием в стране с момента начала пандемии.
Как отмечает The Times of Israel, изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако потом в полиции указали, что причиной инцидента стала давка, которая началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, уронив вместе с собой десятки людей.
Пострадавших эвакуировали с помощью вертолетов и нескольких десятков машин скорой помощи. Экстренная медицинская служба Magen David Adom сообщила в твиттере, что 6 пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние 18 оценивается как тяжелое, двое получили травмы средней, а 39 — легкой степени тяжести.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой». «Все мы молимся об исцелении раненых», — отметил он.
Праздник Лаг ба-Омер был установлен почти две тысячи лет назад. В этот день израильтяне вспоминают о завершении эпидемии, во время которой умерли тысячи учеников иудейского богослова Рабби Акива. По традиции во время этого праздника жгут костры.