В Израиле из‑за давки на религиозном празднике погибли более 40 человек

Минимум 44 человека погибли и более 150 получили ранения в Израиле в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Церемония проходила в районе горы Мерон недалеко от города Цфат. На ней собрались более 100 тыс. человек. Праздник стал первым крупным массовым мероприятием в стране с момента начала пандемии.

Как отмечает The Times of Israel, изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако потом в полиции указали, что причиной инцидента стала давка, которая началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, уронив вместе с собой десятки людей.