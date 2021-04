Умерла соосновательница Nick Cave and the Bad Seeds Анита Лейн

В возрасте 61 года умерла певица, автор песен и клавишница Анита Лейн. Об этом пишет The Rolling Stone. Причина смерти не уточняется.

Лейн начала писать собственные композиции в 16 лет, а затем состояла в нескольких музыкальных группах и выступала сольно. В 1977 года она познакомилась с Ником Кейвом, с которым у нее завязались любовные и творческие отношения.

Лейн была частью группы Кейва The Boys Next Door, переименованной впоследствии в The Birthday Party. Вместе они записали для команды несколько песен, включая «A Dead Song», «Dead Joe» и «Kiss Me Black».

В 1984 году она стала одним из основателей следующего проекта Кейва Bad Seeds, в котором она недолгое время играла на клавишных. В соавторстве с ней были написаны такие песни группы, как «From Her to Eternity» и «Stranger Than Kindness».

Лейн также сотрудничала с Кид Конго Пауэрс, Гудрун Гут, Einstürzende Neubauten и другими артистами. В качестве сольного исполнителя она успела записать два студийных альбома — «Dirty Pearl» (1993) и «Sex O’Clock» (2001).