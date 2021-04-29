Канадский режиссер Дэвид Кроненберг возвращается к работе после семилетнего перерыва. По данным Deadline, он намерен снять сайфай-ленту «Crimes of the Future» («Преступления будущего»).

О чем будет эта картина, пока неизвестно. Примечательно, что в 1970-х у Кроненберга уже выходил фильм с точно таким же названием. В нем речь шла о глобальной пандемии, вызванной косметическими средствами, которая уничтожила всех половозрелых женщин на Земле.

Вполне вероятно, что зрителей ожидает ремейк оригинальной ленты. На это уже намекал Вигго Мортенсен — исполнитель одной из главных ролей в предстоящем фильме. В недавнем интервью актер сказал, что Кроненберг «написал что‑то давным-давно, но не реализовал это», а теперь доработал идею и хочет снимать.

Однако не исключено, что картина станет продолжением «Преступлений будущего» 1970 года, либо же красивым оммажем старой работе.

Съемки пройдут в Греции с августа по сентябрь этого года. Помимо Мортенсена, в фильме сыграют Лея Сейду, Кристен Стюарт, Скотт Спидман, Дон МакКеллар, Лихи Корновски и другие.