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Ушел из жизни ученый Виктор Кудрявцев. Его обвиняли в госизмене

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:15

На 78-м году жизни умер российский ученый, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в государственной измене. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов из «Команды 29», представлявшей интересы физика.

«Год и два месяца в „Лефортово“, по абсурдному обвинению, совершенно подорвали его здоровье. Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова», — написал Павлов в фейсбуке.

Кудрявцева арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в передаче бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретной информации о российском гиперзвуковом оружии. По версии следствия, обмен данными происходил в 2011–2013 годах. Сам Кудрявцев вину не признавал, заявляя, что у него не было доступа к секретным сведениям.

Больше года Кудрявцев находился в СИЗО, после чего его освободили под подписку о невыезде. Отпустить ученого из-под стражи просили Совет по правам человека, академики РАН, а также ее президент Александр Сергеев.

В июле 2019 года правозащитная организация «Мемориал»* Кудрявцева политзаключенным.

* Организация внесена Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иноагента.

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