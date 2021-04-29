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На музыкальном фестивале Awaz в Казани пройдет конференция с участием спикеров Skillbox и журналисто

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:31

В Казани с 20 по 23 мая пройдет музыкальный фестиваль Awaz. Во второй и третий день мероприятия на нем состоится конференция с участием спикеров образовательной платформы Skillbox и журналистов. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

В центре современной культуры «Смена» музыкальный редактор шоу «Вечерний Ургант» поделится секретами продвижении релизов, основатель бюро InSimple поговорит об основах музыкального бизнеса, продюсер Дмитрий Гайденко расскажет о своей профессии.

Музыкальные журналисты (в том числе шеф-редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников) обозначат роль соцсетей в индустрии, а программный директор Awaz Надя Самодурова вместе с Булатом Халиловым и Екатериной Кисеевой обсудят возможности для музыкантов в регионах.

В Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдут встречи, посвященные музыке и звуку как части современной культуры и стимулу для развития городов. Среди спикеров в этой части Awaz будут директор Beat Film Festival Алена Бочарова, преподаватель ВШЭ Евгений Былина и актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин.

Купить билеты на конференцию можно на сайте фестиваля. Проход на один из дней будет стоить 800 рублей. Доступ ко всем событиям двухдневной программы продается за 1400 рублей.

На Awaz в 2021 году выступят «Интурист», «Черный государь», Kate NV, «Аигел», «Хадн дадн», Los Pirañas и другие музыканты, а также танцовщики-перформеры. Выступления пройдут на 9 площадках, находящихся рядом друг с другом.

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