Минкульт Украины включил рэпера Моргенштерна в черный список. Ему запретили въезд в страну

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского рэпера Моргенштерна в черный список. Артисту запретили въезд в страну. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению властей Украины, Моргенштерн представляет угрозу национальной безопасности государства. С чем связаны опасения, неизвестно. В середине апреля в Москве на музыканта завели дело о пропаганде наркотиков.

Летом рэпер планировал гастроли на территории Украины. Концерты должны были пройти в Киеве, Харькове и Запорожье. Однако артист отметил тур по Украине за несколько дней до решения Минкульта и СБУ.

Моргенштерн заявил, что на Украине «начинаются какие‑то штуки прикольные» и ему «страшно банально» ехать туда. «Похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли», — отметил рэпер.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну около 180 деятелям российской культуры, в том числе Никите Михалкову, Павлу Лунгину, Карену Шахназарову, Льву Лещенко, Михаилу Боярскому.