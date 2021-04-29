Пользователи поделились снимками, на которых работники халтурили и все испортили. И так сойдет!

Работники делятся на два типа: одни подходят к делу ответственно, а другие, как Вовка из Тридевятого царства, на все отвечают «И так сойдет!». Пользователи сабреддита «У тебя была одна задача!» («You Had One Job!») поделились снимками небрежно выполненной работы.

Некоторые из них просто вызывают улыбку, а вот другие могут привести к проблемам.

Мемориальная доска, посвященная Одиннадцатой мировой войне?

Можно подумать, что альтернативная реальность существует, но это просто не самый подходящий шрифт.