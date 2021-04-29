Пользователи поделились снимками, на которых работники халтурили и все испортили. И так сойдет!

Работники делятся на два типа: одни подходят к делу ответственно, а другие, как Вовка из Тридевятого царства, на все отвечают «И так сойдет!». Пользователи сабреддита «У тебя была одна задача!» («You Had One Job!») поделились снимками небрежно выполненной работы.
Некоторые из них просто вызывают улыбку, а вот другие могут привести к проблемам.
Мемориальная доска, посвященная Одиннадцатой мировой войне?
Можно подумать, что альтернативная реальность существует, но это просто не самый подходящий шрифт.
Декоративный вентилятор
Неясно, что установили первым — вентилятор или трубу, и кто же все-таки виноват.
Пластырь мимо места укола
Пользователь сделал прививку от гриппа, но врач приклеила пластырь чуть ниже нужного. В комментариях к записи медсестра объяснила, что укол не оставляет заметных следов, а ранка не кровоточит, поэтому иногда случаются такие промахи.
Она добавила, что в действительно пластырь не так и нужен. Его клеят потому, что этого ожидает сам пациент. Бывает, что кровь все-таки идет, и вот тогда заклейка спасает от красных пятен на одежде.
Доставщик Amazon, который немного не донес
Вероятно, посылку курьер оставил еще до того, как начался дождь. На самом деле, в некоторых случаях в доставочных упаковках используют водоустойчивую пленку. Остается надеется, что это тот самый случай.
Ростомер для очень высоких детей
Чтобы ребенок смог сравнить, насколько сантиметров он вырос с прошлого лета, его рост должен быть как минимум около 5 метров. Там ниже как минимум еще один этаж.
Картофель — это лук, а лук — это картофель
В комментариях задались вопросом, почему два овоща сделали соседями, ведь из‑за лука картофель начинает быстрее прорастать.
Соблюдайте дистанцию 2 метра (на самом деле меньше)
Может быть, эти наклейки приклеил европеец, которому точно следовало воспользоваться рулеткой.
Велодорожка, по которой можно кататься только на BMX
Нет, это не Россия.