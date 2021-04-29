перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пользователи поделились снимками, на которых работники халтурили и все испортили. И так сойдет! 21:09
В ММОМА открылась выставка, посвященная 65-летию театра «Современник» 20:48
Еще одно дело против Навального, новый клип Билли Айлиш и другие новости дня 20:26 Дайджест
Минкульт Украины включил рэпера Моргенштерна в черный список. Ему запретили въезд в страну 20:09
Билли Айлиш выпустила клип «Your Power». В нем она оказывается в объятиях удава 19:49
В Узбекистане четверть сельских жителей заключают браки с родственниками 19:17
кадр из фильма «Нелюбовь» Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция
Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция 18:45
Бывшая пленница скопинского маньяка основала проект помощи «Непобежденная» 18:28
Франция с 9 июня может открыться для туристов. Въезжать смогут те, у кого есть санитарный сертификат 18:08
Экс-глава архангельского штаба Навального получил 2,5 года колонии за клип Rammstein в «ВКонтакте» 17:48
Японца арестовали за то, что он встречался одновременно с 35 женщинами 17:47
kodakblack/Instagram Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии
Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии 17:43
Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Выбор нового доверили пользователям 17:33
Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита, рассказала о своей полиамории 17:08
«Мертв внутри»: мрачная фантазия в совместном клипе «Электрофореза» и «Молчат дома» 16:47
ВОЗ: в мире возросла резистентность к антибиотикам из‑за лечения коронавируса 16:31
«Мемориал» признал четырех журналистов Doxa политзаключенными 16:02
Пресс-материалы На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица
На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица 15:38
У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок 15:19
В галерее Казанского вокзала открылась выставка кинетического искусства «Пересекая пространство» 15:16
Отключить рекламу

Пользователи поделились снимками, на которых работники халтурили и все испортили. И так сойдет!

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:09

Работники делятся на два типа: одни подходят к делу ответственно, а другие, как Вовка из Тридевятого царства, на все отвечают «И так сойдет!». Пользователи сабреддита «У тебя была одна задача!» («You Had One Job!») поделились снимками небрежно выполненной работы.

Некоторые из них просто вызывают улыбку, а вот другие могут привести к проблемам.

Мемориальная доска, посвященная Одиннадцатой мировой войне?

Можно подумать, что альтернативная реальность существует, но это просто не самый подходящий шрифт.

Декоративный вентилятор

Неясно, что установили первым — вентилятор или трубу, и кто же все-таки виноват.

Пластырь мимо места укола

Пользователь сделал прививку от гриппа, но врач приклеила пластырь чуть ниже нужного. В комментариях к записи медсестра объяснила, что укол не оставляет заметных следов, а ранка не кровоточит, поэтому иногда случаются такие промахи.

Она добавила, что в действительно пластырь не так и нужен. Его клеят потому, что этого ожидает сам пациент. Бывает, что кровь все-таки идет, и вот тогда заклейка спасает от красных пятен на одежде.

Доставщик Amazon, который немного не донес

Вероятно, посылку курьер оставил еще до того, как начался дождь. На самом деле, в некоторых случаях в доставочных упаковках используют водоустойчивую пленку. Остается надеется, что это тот самый случай.

Ростомер для очень высоких детей

Чтобы ребенок смог сравнить, насколько сантиметров он вырос с прошлого лета, его рост должен быть как минимум около 5 метров. Там ниже как минимум еще один этаж.

Картофель — это лук, а лук — это картофель

В комментариях задались вопросом, почему два овоща сделали соседями, ведь из‑за лука картофель начинает быстрее прорастать.

Соблюдайте дистанцию 2 метра (на самом деле меньше)

Может быть, эти наклейки приклеил европеец, которому точно следовало воспользоваться рулеткой.

Велодорожка, по которой можно кататься только на BMX

Нет, это не Россия.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить