В Узбекистане четверть сельских жителей заключают браки с родственниками

В Узбекистане от 20 до 25% сельских жителей заключают браки с родственниками. В городах такие союзы заключаются 10% граждан. Об этом сообщили представители Республиканского общественного женсовета.

В стране существует запрет на свадьбы для родных, единоутробных и сводных братьев и сестер, а также родственников по прямой восходящей и нисходящей линии и приемных детей и родителей. Однако браки между двоюродными сестрами и братьями пока разрешены.

Два года назад Министерство здравоохранения Узбекистана уже выступало за недопущение подобных союзов. Тем не менее практика свадеб между родственниками по-прежнему сохраняется, ее одобряет большинство граждан.

Жители Узбекистана считают, что пары из кровных родственников сохраняют так называемую чистоту рода. Кроме того, такие семьи кажутся узбекистанцам более крепкими. Подобные союзы, к тому же, выгоднее: родственники часто договариваются о неуплате выкупа за невесту.

Согласно традициям Узбекистана, семья жениха обязана заплатить семье невесты. Сэкономить можно при обоюдном согласии сторон. Также нередко родители молодых людей устраивают «обмен» дочерьми и сыновьями и устраивают одновременно две свадьбы.

Близкородственные браки приводят к рождению детей с врожденными заболеваниями. Наиболее распространенным среди них является муковисцидоз. Власти Узбекистана убеждают граждан избегать союзов с родственниками, однако традицию не удается изменить.