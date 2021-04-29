перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Узбекистане четверть сельских жителей заключают браки с родственниками 19:17
Как вести себя, если не получается найти выход из леса. Краткая инструкция 18:45
Бывшая пленница скопинского маньяка основала проект помощи «Непобежденная» 18:28
Франция с 9 июня может открыться для туристов. Въезжать смогут те, у кого есть санитарный сертификат 18:08
Экс-глава архангельского штаба Навального получил 2,5 года колонии за клип Rammstein в «ВКонтакте» 17:48
Японца арестовали за то, что он встречался одновременно с 35 женщинами 17:47
kodakblack/Instagram Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии
Kodak Black признал свою вину по делу о сексуальном насилии 17:43
Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Выбор нового доверили пользователям 17:33
Уиллоу Смит, дочь Уилла Смита, рассказала о своей полиамории 17:08
«Мертв внутри»: мрачная фантазия в совместном клипе «Электрофореза» и «Молчат дома» 16:47
ВОЗ: в мире возросла резистентность к антибиотикам из‑за лечения коронавируса 16:31
«Мемориал» признал четырех журналистов Doxa политзаключенными 16:02
Пресс-материалы На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица
На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица 15:38
У метро «Римская» в Москве появится новый кластер. Он будет окружать Гжельский переулок 15:19
В галерее Казанского вокзала открылась выставка кинетического искусства «Пересекая пространство» 15:16
Интернет прощается с Хохотуном. Вспоминаем, как он обличал пороки российской действительности 14:36
Jars выпустили сингл «Самый лучший фестиваль». Это первый релиз группы в этом году 14:26
Хабаровским пенсионерам подарят по десятку яиц за прививку от COVID-19. Это акция к Пасхе 14:19
Navalny/Instagram Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Суд оставил в силе приговор Навальному по делу о клевете на ветерана 13:41
На Волкова, Жданова и Навального завели уголовное дело о создании НКО, посягающей на права граждан 12:29
Отключить рекламу

В Узбекистане четверть сельских жителей заключают браки с родственниками

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:17

В Узбекистане от 20 до 25% сельских жителей заключают браки с родственниками. В городах такие союзы заключаются 10% граждан. Об этом сообщили представители Республиканского общественного женсовета.

В стране существует запрет на свадьбы для родных, единоутробных и сводных братьев и сестер, а также родственников по прямой восходящей и нисходящей линии и приемных детей и родителей. Однако браки между двоюродными сестрами и братьями пока разрешены.

Два года назад Министерство здравоохранения Узбекистана уже выступало за недопущение подобных союзов. Тем не менее практика свадеб между родственниками по-прежнему сохраняется, ее одобряет большинство граждан.

Жители Узбекистана считают, что пары из кровных родственников сохраняют так называемую чистоту рода. Кроме того, такие семьи кажутся узбекистанцам более крепкими. Подобные союзы, к тому же, выгоднее: родственники часто договариваются о неуплате выкупа за невесту.

Согласно традициям Узбекистана, семья жениха обязана заплатить семье невесты. Сэкономить можно при обоюдном согласии сторон. Также нередко родители молодых людей устраивают «обмен» дочерьми и сыновьями и устраивают одновременно две свадьбы.

Близкородственные браки приводят к рождению детей с врожденными заболеваниями. Наиболее распространенным среди них является муковисцидоз. Власти Узбекистана убеждают граждан избегать союзов с родственниками, однако традицию не удается изменить.

События недели на afisha.ru
боевик
Гнев человеческий
Воссоединение Гая Ричи и Джейсона Стэтема в триллере про инкассаторов
биография
Девятаев
Павел Прилучный бежит из фашистского концлагеря на бомбардировщике
поп
Егор Крид
Любвеобильная поп-звезда, сбежавшая от Тимати
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
драма
Танцующая в темноте
Мюзикл Ларса фон Триера
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить