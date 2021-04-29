Японца арестовали за то, что он встречался одновременно с 35 женщинами. Сама по себе полигамность не является преступлением, но мужчина лгал о своем дне рождении, чтобы получать подарки от подруг. Об этом сообщил Vice.
39-летнего Такаси Миягаву обвинили в мошенничестве на сумму в 100 тыс. японских йен (около 919 долларов). Именно столько потратили партнерши афериста на подарки к его дням рождения. В феврале женщины обратились в полицию с жалобой на бывшего ухажера.
Узнав о существовании друг друга, подруги Миягавы объединились в «ассоциацию жертв». Все 35 японок познакомились с мужчиной, когда тот продавал сантехнику для крупной маркетинговой компании. Женщины верили, что Миягава серьезно относится к отношениям с ними.
По мнению полиции, от действий японца могли пострадать еще больше женщин — возможно, некоторые из них до сих пор не знают об обмане. Как долго Миягава занимался мошенничеством, неизвестно. Его план состоял в том, чтобы круглый год получать подарки от женщин.