Японца арестовали за то, что он встречался одновременно с 35 женщинами. Сама по себе полигамность не является преступлением, но мужчина лгал о своем дне рождении, чтобы получать подарки от подруг. Об этом сообщил Vice.

39-летнего Такаси Миягаву обвинили в мошенничестве на сумму в 100 тыс. японских йен (около 919 долларов). Именно столько потратили партнерши афериста на подарки к его дням рождения. В феврале женщины обратились в полицию с жалобой на бывшего ухажера.