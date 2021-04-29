Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Выбор нового доверили пользователям

Microsoft планирует сменить шрифт по умолчанию в пакете программ Office. Изменение произойдет в 2022 году, сообщает The Verge.

В 2007 году в качестве стандартного шрифта в офисных приложениях Microsoft был установлен Calibri. В следующем году его хотят заменить одним из пяти оригинальных шрифтов, заказанных компанией. Среди них — Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview.

Выбрать подходящий шрифт предложили пользователям. Уже сейчас они могут проголосовать за понравившийся вариант в твиттере Microsoft.