Microsoft впервые за 15 лет сменит шрифт по умолчанию в Office. Выбор нового доверили пользователям

Microsoft планирует сменить шрифт по умолчанию в пакете программ Office. Изменение произойдет в 2022 году, сообщает The Verge.
В 2007 году в качестве стандартного шрифта в офисных приложениях Microsoft был установлен Calibri. В следующем году его хотят заменить одним из пяти оригинальных шрифтов, заказанных компанией. Среди них — Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview.
Выбрать подходящий шрифт предложили пользователям. Уже сейчас они могут проголосовать за понравившийся вариант в твиттере Microsoft.
Пять новых шрифтов без засечек (короткие, обычно перпендикулярные штрихи на конце буквы. — Прим. ред.) выполнены в разных стилях.
Tenorite — это более современная версия Times New Roman. Bierstadt заимствовал элементы из швейцарской типографии XX века, а его дизайн похож на Helvetica. Skeena авторы называют «гуманистическим» шрифтом с большой разницей между толщиной тонкой и толстой частей буквы. Шрифт Seaford основан на классических старых стилях и является самым узнаваемым и привычным из новинок. И, наконец, Grandview вдохновлен классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями.
Microsoft добавит все эти шрифты в Microsoft 365, чтобы пользователи могли опробовать их перед тем, как будет выбран новый шрифт по умолчанию.