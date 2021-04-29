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На Okko выйдет второй сезон проекта «Артефакты. Культурный детектив». Серии сняты от первого лица

Семён Гудошников
Сегодня в 15:38

30 апреля в Okko пройдет премьера второго сезона проекта «Артефакты. Культурный детектив». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса. 1 мая серии начнут выходить на телеканале «Моя планета».

Всего во втором сезоне пять новых квест-фильмов. Они расскажут о тайнах «Русской Атлантиды», «Палехском ренессансе», загадках Да Винчи советской эпохи, кусочке настоящей Англии в Крыму и чеховской Ялте.

Каждый фильм снят от первого лица с использованием специального шлема. Благодаря такой съемке аудитория может увидеть реальность глазами ведущего телеканала «Моя планета» Андрея Понкратова.

«Артефакты. Культурный детектив» — это совместный проект АНО «Национальные приоритеты», телеканала «Моя планета», студии ЕМГ и Okko. Он создается при поддержке национального проекта «Культура».

В преддверии выхода второго сезона на ютьюб-канале нацпроекта «Культура» стали доступны первые пять квест-фильмов.

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