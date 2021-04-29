Интернет прощается с Хохотуном. Вспоминаем, как он обличал пороки российской действительности

Вы наверняка смотрели видео, где мужичок рассказывает веселую историю и заливается заразительным смехом. В 2015 году старая запись интервью с комиком Хуаном Хойя Борха прославила испанца на весь мир и подарила ему прозвище Хохотун. Этой ночью в возрасте 65 лет его не стало. В оригинальном ролике телеканала Canal Sur Борха рассказывает историю о том, как устроился работать в местный ресторан и получил задание — отмыть 20 заплесневелых сковородок в море. Ночью он отправился на побережье, привязал посуду к палке и ушел спать. Вернувшись утром на пляж, он нашел лишь одну сковородку, и был немедленно уволен.

Дело в том, что ночью прилив был низкий, а на утро высоко поднялся. Посмотрите рассказ Хохотуна с русскими субтитрами

Ролик с Борхой выложили на ютьюб в далеком 2007 году, а спустя восемь лет он стал источником пародий и адаптаций, в том числе в российских реалиях. «Афиша Daily» собрала лучшие российские пародии, в которых Хохотун рассказывает о работе в «Пятерочке» и на заводе «АвтоВАЗа», о бесконечной стройке «Зенит-Арены» и вечных проблемах России. Испанец устроился работать на «АвтоВАЗ» Борха рассказывает, как трудно работать на заводе предприятия и в каких условиях это приходится делать. Еще ему не нравится, что после смены невозможно занять место в автобусе из‑за бабушек, которые за 20 лет успели натренироваться первыми садиться в кресло. За такую «адскую и тяжелую работу» он надеялся увидеть в расчетке большие цифры, но как бы не так. «Там начислено 17 000 рублей», — говорит он и взрывается смехом. Но это еще не все: к выплате ему полагается всего 14 790 рублей.

Именно поэтому, по задумке автора видео, состояние отечественного автопрома оставляет желать лучшего

Испанец нашел работу в «Пятерочке» Две недели Хохотун работал на кассе «за просто так». По условиям он должен был получать бесплатный обед и 125 рублей в час. Будучи неопытным, он сделал много ошибок, из‑за чего остался без зарплаты. Вместо нее он оказался должен магазину 5000 рублей из‑за недостачи.

Вот тебе и бесплатные обеды

О том, как испанец «Зенит-арену» строил В этот раз испанский мигрант трудился на стройке печально известной «Зенит-арены». В какой‑то момент у Борхи закончился цемент для заливки фундамента, и он попросил прораба заказать еще. «Куда спешишь? Это тебе не Испания. Растянем стройку еще на 8 лет», — ответил ему начальник. Схема следующая: если увеличить сроки сдачи стадиона, то увеличится и смета, а «идиоты из Кремля перечислят бабло, даже не разбираясь». Таким образом, стоимость объекта увеличится с 6 млрд до 50 млрд рублей.

«Годы великого распила», — называет автор видео то время

Испанец рассказывает про друга-миллиардера, который работает на заводе Есть у Борхи друг, который удачно женился на дочке миллиардера. Супруги живут роскошной жизнью и держат на счетах миллиарды, но товарищ работает слесарем и получает в месяц 18 000 рублей. Испанец не понимает, зачем ему это, но есть объяснение. «Чтобы пенсия в старости была!», — отвечает приятель. Он работает, чтобы в случае кризиса или падения цен на нефть государство исправно выплачивало ему 8000 рублей в месяц, а еще соцпакет. Борха предупреждает его, что вот-вот поднимется пенсионный возраст, и друг может просто не дожить до пенсии.

Главное, чтобы был трудовой стаж

В интернете попрощались с легендой и поблагодарили испанца за радостные эмоции, которые он подарил своим искренним смехом.

Борха умер в больнице Вирхен-дель-Росио от последствий рецидива болезни сердечно-сосудистой системы. Ранее из‑за своего недуга актеру пришлось ампутировать ногу, и пользователи собрали юмористу 14 000 евро на погашение задолженностей по медицинским услугам. Он поблагодарил людей за помощь, записав видео.