Фонд кино потребовал взыскать 191 млн рублей с создателей «Вратаря Галактики»

Фонд кино потребовал взыскать 191 млн рублей со студии «Бонанза» и ее создателя Джаника Файзиева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на карточку иска, зарегистрированного Арбитражным судом Москвы.

Другие подробности дела не раскрываются. Исковое заявление пока не принято к рассмотрению.

Согласно данным ЕАИС, Фонд кино направил студии «Бонанза» 600 млн рублей на создание фильма «Вратарь Галактики». Из них 200 млн рублей были перечислены с условием их возврата.

Общий бюджет картины составил 960 млн рублей, а кассовые сборы — чуть более 106 млн рублей.

«Вратаря Галактики» планировали выпустить в 2019 году, но затем премьеру перенесли на год — на август 2020 года. Это фантастический экшен о постапокалиптическом будущем, в котором самым популярным видом спорта стал космобол, объединивший игру в мяч с гладиаторскими боями. Главному герою, принятому в сборную из‑за обнаружившихся у него сверхспособностей, предстоит сразиться за судьбу Земли.

В марте Фонд кино подал иск к кинокомпании «Большое кино» Сарика и Гевонда Андреасянов. Он потребовал взыскать с продюсеров 65 млн рублей возвратных субсидий, вложенных в провалившийся в прокате фильм «Кома».