В Туркменистане запрещают очереди за продуктами. Они «дискредитируют имидж» президента

В Туркменистане власти пытаются «спрятать» очереди в продуктовые магазины. Как пишет «Радио Азатлык»*, две недели назад сын президента Сердар Бердымухаммедов запретил населению собираться перед государственными магазинами в Ашхабаде. Он заявил, что большие очереди «дискредитируют имидж» его отца.

Теперь пройти в магазины могут лишь предварительно зарегистрированные граждане и только в назначенное время после звонка продавца.

В другом городе, Туркменабаде, очереди не полностью запрещены — перед магазинами могут собираться до четырех человек. Остальные покупатели вынуждены ждать в подъездах соседних домов, пока не подойдет их очередь.

Местный житель рассказал изданию, что товары продаются не через главный вход в магазин, а через черный. «Если кто‑то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», — добавляет он.

Корреспонденты «Азатлыка» говорят об арестах граждан в очередях и штрафах за нарушение социальной дистанции.

Жители выстраиваются в очереди в государственные магазины рано утром — в них с 6 до 8 утра продают товары по субсидированным ценам. Обычно в месяц на человека положено по сниженной цене 1 килограмм риса, 1 литр подсолнечного масла, 1литр хлопкового масла и 1 килограмм сахара.

Многие жители Туркменистана стали зависеть от субсидированных товаров из‑за снижения покупательной способности и падения курса национальной валюты на черном рынке. Власти республики официально не признают наличие продовольственного кризиса.

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