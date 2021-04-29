В Петербурге возбудили уголовное дело о вандализме из‑за граффити с Навальным

В Петербурге полиция Петроградского района возбудила уголовное дело из‑за граффити с Алексеем Навальным. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Расследование ведут по части 2 статьи 214 УК РФ о политическом вандализме. Официальных сообщений о деле на сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области пока не было.

О появлении граффити стало известно вчера. Изображение с надписью «Герой нового времени» нанесли в Пушкарском саду. Вскоре на место прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, и примерно к 10.30 утра рисунок закрасили коммунальщики.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.