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Аэробика, розовые лосины и 80-е: Apple TV показал первый трейлер сериала «Physical»

Виктория Шанина
Вчера в 23:07

Стриминговая платформа Apple TV выпустила первый трейлер сериала «Physical». Посмотреть его можно на ютьюб-канале сервиса.

В ролике много танцев, музыки и ярких лосин в стиле восьмидесятых. Иногда жизнь главной героини становится чуть менее красочной, но именно от этого она и попытается избавиться.

Картина расскажет о домохозяйке из 1980-х Шейле Рубин. Она устала от рутинных будней и назойливого мужа. Ее спасает гениальная идея — построить бизнес на своем увлечении аэробикой.

Шейлу Рубин сыграет Роуз Бирн, которая снималась в фильмах «Троя», «Одержимость» и «Схватка». Также в ролях: Рори Сковел, Дирдре Фрил, Делла Саба, Лу Тейлор Пуччи, Пол Спаркс и Эшли Ляо.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Премьера состоится 18 июня на стрим-сервисе Apple TV+.

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