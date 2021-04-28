В сети появились короткометражные хорроры с участием Ивана Дорна, Хаски, Глюкозы и Моргенштерна

На ютьюб-странице «Последний канал» опубликовали четыре короткометражных хоррора из серии «Кошмары музыкантов». В них снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн.
Режиссер Илья Найшуллер («Никто») снял слэшер о страхе потери творческой идентичности под названием «Boy Is Dead». В нем Наталья Ионова сыграла роль продюсера герлз-бэнда. Саундтреком короткометражки стала песня группы Найшуллера Biting Elbows.
Автор «Китобоя» Филипп Юриев поставил 20-минутный фильм «Сказка о глухом и волшебном музыканте» с Хаски и актером Антоном Адасинским («Фауст») в главных ролях. Эта картина также посвящена страху музыкантов — на этот раз страху навсегда остаться неизвестными.
Хоррор с Моргенштерном создал Макс Шишкин («Сложный выбор Ромео»). Он снял рэпера в роли самоуверенного артиста, умирающего от передозировки наркотиков и попадающего в ад. Лента называется «Последний трек».
Четвертую киноработу представил Анджей Гавриш, режиссер «Интернет-шоу» и клипа «You’re Born» для группы «Аигел». Он поработал с Иваном Дорном и выпустил короткометражный фильм о творческом кризисе и попытке выйти из него не то в санатории, не то в секте.