В сети появились короткометражные хорроры с участием Ивана Дорна, Хаски, Глюкозы и Моргенштерна

На ютьюб-странице «Последний канал» опубликовали четыре короткометражных хоррора из серии «Кошмары музыкантов». В них снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн.

Режиссер Илья Найшуллер («Никто») снял слэшер о страхе потери творческой идентичности под названием «Boy Is Dead». В нем Наталья Ионова сыграла роль продюсера герлз-бэнда. Саундтреком короткометражки стала песня группы Найшуллера Biting Elbows.