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Джейсон Стэтем назвал дату начала съемок сиквела «Мег»

Виктория Шанина
Вчера в 22:40

В январе 2022 года стартуют съемки продолжения боевика-триллера «Мег: Монстр глубины». Об этом изданию Collider рассказал Джейсон Стэтем, исполнивший в картине главную роль.

Действие первого фильма происходит на батискафе. Пока экипаж изучает жизнь глубоко под водой, на судно нападает 23-метровая акула, которую давно считали вымершей. Спасателю-подводнику Джонасу Тейлору предстоит обезвредить огромное существо и вытащить людей на поверхность.

Детали сиквела пока не раскрываются. Известно только, что режиссером станет Бен Уитли, который снял некоторые эпизоды сериалов «Доктор Кто» и «Идеал».

«Да [Уитли] великолепен <…> У нас похожий вкус. Мне нравятся его фильмы, думаю, он блестящий режиссер. Кажется, у нас есть хороший шанс сделать что‑то хорошее», — сказал Стэтем.

На днях в прокат вышел боевик «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэтемом в главной роли. Читайте статью «Афиши Daily» о том, почему стоит его посмотреть.

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