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Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» в преддверии выборов в Государственную Думу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Ивановской области.

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», — рассказали в партии.

Певица подтвердила информацию в своем инстаграме. Она написала: «Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят». Каким образом — по списку или по округу — планирует баллотироваться Волкова в Госдуму, неизвестно.

В Иваново также примет участие в праймериз трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, которая сейчас возглавляет Федерацию лыжных гонок России. Она намерена баллотироваться по партийному списку.

Другие кандидаты смогут подать свои заявки на участие в праймериз «Единой России» до 14 мая. Голосование состоится с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня, после чего партия утвердит списки. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

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