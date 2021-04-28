Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России»

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» в преддверии выборов в Государственную Думу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу отделения партии в Ивановской области.

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России», — рассказали в партии.

Певица подтвердила информацию в своем инстаграме. Она написала: «Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят». Каким образом — по списку или по округу — планирует баллотироваться Волкова в Госдуму, неизвестно.