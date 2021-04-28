Американский актер Дин Норрис, сыгравший агента Хэнка Шрейдера в сериале «Во все тяжкие», поддержал мем, за основу которого взяты его же фотографии: на одной из них он радостно улыбается, на другой — хмурится.

Снимки были опубликованы в твиттере актера еще в 2014 году, но вирусными стали не больше месяца назад. Из‑за контраста между изображениями их используют, чтобы выразить радость по поводу одного явления и неудовольствие по поводу другого.