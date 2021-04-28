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Дин Норрис поддержал мем, герой которого — он сам. И его варианты не менее смешные и абсурдные

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:02

Американский актер Дин Норрис, сыгравший агента Хэнка Шрейдера в сериале «Во все тяжкие», поддержал мем, за основу которого взяты его же фотографии: на одной из них он радостно улыбается, на другой — хмурится.

Снимки были опубликованы в твиттере актера еще в 2014 году, но вирусными стали не больше месяца назад. Из‑за контраста между изображениями их используют, чтобы выразить радость по поводу одного явления и неудовольствие по поводу другого.

Мем стал настолько вирусным, что в итоге о нем узнал сам Норрис. Он совсем не расстроился, а, наоборот, присоединился к всеобщему веселью. Причем, его варианты оказались не менее смешными и бредовыми, чем придумывали пользователи.

24 апреля актер запостил отфотошопленную фотографию — микс из двух мемных кадров. В верхней части лица Дин хмурится, в нижней — смеется.

И на этом он не остановился. На следующий день актер выложил противоположный фотомикс.

Следом Норрис опубликовал вариацию с шуткой, отсылающей к Хэнку Шрейдеру и его коллекции минералов. Мем обыгрывает недовольство героя в сериале тем, что жена назвала его детища камнями.

26 апреля он продолжил делиться своим творчеством: на этот раз заменил второе фото кадром со своим персонажем из фильма «Вспомнить все».

До этого посты на странице Норриса собирали не больше тысячи лайков, но публикации с мемами обеспечили звезде «Во все тяжкие» в сумме около 700 тыс. сердечек.

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