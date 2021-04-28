Галь Гадот снимется в фильме «Встреть меня в другой жизни»

Галь Гадот спродюсирует экранизацию дебютного романа Катрионы Сильвей «Встреть меня в другой жизни». Актрисы сыграет в проекте главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о мужчине и женщине, которые продолжают встречаться в разных версиях реальности. Они попытаются понять, почему это происходит, и исследуют бесконечное многообразие форм любви.

Тора и Санти раз за разом обретают друг в друге родственные души. Они становятся учителем и одаренным учеником, сиделкой и умирающим пациентом, циником и верующим, коллегами, друзьями, любовниками и даже врагами.

От предыдущих жизней у них остаются расплывчатые разрозненные воспоминания. В конечном итоге они приводят героев к осознанию: они должны выяснить причину своей таинственной связи прежде, чем их многочисленные жизни придут к завершению.

Продюсерами картины выступят Чарлз Ровен и Ричард Сакл, а также Джарон Варсано и Курт Канэмото. Производством ленты займутся кинокомпании Atlas Entertainment и Pilot Wave.

«Захватывающий роман Катрионы провокационный, уникальный и дико кинематографичный, он органично сочетает в себе вечную историю любви, триллер и научно-фантастическую историю», — сказали Сакл и Ровен.