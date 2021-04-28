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Майские праздники опять продлили, Telegram запустит видеозвонки и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:34

В некоторых регионах России майские выходные продлят еще на один день. Среди них — Ставропольский и Краснодарский края, Адыгея, Пензенская и Саратовская области.

Въезд в Ивановскую область на майские праздники будет осуществляться по справкам, подтверждающим отсутствие COVID-19. Туроператоры недовольны и срочно меняют маршруты.

Россия объявила о высылке дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Это «решительный протест» после депортации представителей российской дипмиссии.

Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального «политическим проходимцем». Он подчеркнул, что поддерживать контакт с несистемной оппозицией нужно, пока она не переходит законные границы.

Полиция проверяет информацию о поддельной медсправке Алексея Пивоварова для лицензии на оружие. Журналисту грозит уголовное дело.

Павел Дуров анонсировал запуск групповых видеозвонков в Telegram в мае. Набор функций будет стандартным: демонстрация экрана, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов.

Закон о контроле просветительской деятельности создали в пиратской версии Word. Автором значится некий пользователь с ником Пушистик.

Netflix выпустил 40-минутное интервью со звездами сериала «Академия „Амбрелла“». Они обсудили своих персонажей, специфику юмора шоу и ожидания от грядущего, третьего сезона.

Лана Дель Рей анонсировала третий альбом за год. «Blue Banisters» выйдет 4 июля, в День независимости США.

Студия Pixar опубликовала тизер короткометражного приквела мультфильма «Душа» про душу 22. Она похищает пять других душ и создает с ними тайное сообщество «Апокалипсис».

Адам Вингард может снять продолжение «Годзиллы против Конга» под названием «Сын Конга». Режиссер уже ведет переговоры со студией Legendary.

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