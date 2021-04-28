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Солистка Florence and the Machine напишет музыку для бродвейского мюзикла «Великий Гэтсби»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:25

Солистка группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч напишет музыку для нового бродвейского спектакля по мотивам романа «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Об этом сообщил NME.

Режиссером театрального проекта выступит Ребекка Фрекнелл, сценаристом — Мартина Маджок. Помимо них и Уэлч, над постановкой будет работать композитор Томас Бартлетт — он также запишет часть музыки для представления.

«Эта книга преследовала меня большую часть моей жизни. В ней содержатся некоторые из моих любимых строк в литературе», — призналась Уэлч, назвав возможность работать над мюзиклом по «Великому Гэтсби» большой честью для себя.

По словам артистки, она всегда любила мюзиклы и глубоко чувствует связь с «разрушенным романтизмом Фицджеральда».

В ближайшее время по мотивам «Великого Гэтсби» появится также мини-сериал. Его поставит британский продюсер и сценарист Майкл Херст, известный по работе над историческими проектами. С ним будут работать потомки Фицджеральда.

Кинематографисты уже не раз снимали адаптации романа. В телепрограмме «Экранная копия» их недавно обсудили. В разговоре приняли участие ведущий шоу Евгений Стаховский и кинокритик Настасья Горбачевская.

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