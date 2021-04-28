Bloomberg: в России началась третья волна COVID-19

Информационное агентство Bloomberg сообщило о начале третьей волны коронавируса в России. Анонимные источники издания ссылаются на «неофициальную статистику».

По словам источников, из‑за заявления российских властей о том, что ситуация с пандемией находится под контролем, люди стали значительно меньше бояться заражения. Это снизило спрос на вакцинацию, а среднее число заболеваний в стране достигло максимального значения с января.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса опровергли информацию о третьей волне. «О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно — эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба», — пишет служба.

Пресс-секретарь администрации президента Дмитрий Песков подтвердил заявление оперштаба и отметил, что второй бухгалтерии касаемо статистики по эпидемиологической ситуации не может быть. Вакцины, по его словам, в России достаточно, и сеть вакцинации работает прекрасно.

За последние сутки в России выявили 7848 случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с начала апреля. Вылечились 8420 человек, умерли — 387. Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 787 273.