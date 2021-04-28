Джесси Уэр выпустила песню «Please». Она войдет в переиздание альбома «What’s Your Pleasure?»

Британская певица Джесси Уэр представила новую песню «Please». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

На релизе будет шесть новых треков, один из которых записан с музыкантом Kindness.

В прошлом году, незадолго до выхода «What’s Your Pleasure?», певица уже выпустила клип на трек «Save a Kiss» с этого же альбома. В нем снялись 14 фанатов Джэсси Уэр, которые станцевали под этот сингл у себя дома.