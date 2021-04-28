Закон о контроле просветительской деятельности создал в пиратской версии Word пользователь Пушистик

Документ с поправками, предусматривающими контроль властей за просветительской деятельностью, написали в пиратской версии Microsoft Word. На это обратил внимание в своем телеграм-канале директор некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин.

Он проверил метаданные файла с проектом постановления — это служебная информация о дате изменения, типе файла, авторах — и обнаружил, что у пояснительной записки к проекту и его финансово-экономического обоснования в графе Company указано название пиратской команды SPecialiST RePack.

«По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том, какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются», — объяснил Бегтин.

После сообщения Бегтина свое расследование провела «Медуза»*. Она проверила метаданные документов через консольную команду exiftool и подтвердила, что у двух файлов действительно стоит приписка «SPecialiST RePack», а у третьего — самого проекта постановления — в графе «Company» написано «Yegor». Журналисты обнаружили еще одну деталь: пояснительную записку и документ обоснования написал пользователь с ником Пушистик.

16 марта Госдума приняла поправки в закон об образовании, которые запрещают заниматься просветительской деятельностью без согласования с властями. Необходимость их принятия они объясняют борьбой с пропагандой «антироссийских сил».

Научное сообщество призывает не вносить поправки. Российская академия наук обратилась к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон.

* «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.