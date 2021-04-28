Как порезать лук и не заплакать? Пользователи назвали странные лайфхаки, которые реально работают

Каждый пользователь хоть раз в жизни натыкался на видеоподборку лайфхаков. Часто эти советы звучат глупо, поэтому люди не воспринимают их всерьез и относятся к ним скептически. Именно о таких лайфхаках — недейственных на вид, но работающих в реальности — попросил рассказать пользователь Reddit u/rat-avec-london. Публикуем самые интересные ответы. «Если вы засыпаете во время урока или на рабочем собрании, слегка поднимите одну ногу и попробуйте как можно дольше держать ее в таком положении», — u/maleorderbride «В молодости отцу часто приходилось вести машину поздно ночью. Чтобы сосредоточиться и не заснуть во время движения, он высовывал руку в окно, держа в ней 50-долларовую купюру», — u/MoonieNine «Если вы еще в колледже, не покупайте учебники до тех пор, пока они реально не понадобятся. Я сэкономил кучу денег, не покупая „необходимые“ учебники, которые другие студенты так и не использовали», — u/JustSeanAgain

«В сезон цветения растений всегда мойте волосы перед сном. В противном случае вы будете оставлять на наволочке пыльцу и кататься по ней всю ночь. А еще умножьте это на количество дней, которое вы используете это постельное белье», — u/blanketsmellslikeham «Протирание рук растительным маслом (любым) после того, как вы нарезали перец халапеньо или другой острый перец, избавит вас от неприятных ощущений, которые обычно появляются на коже из‑за перца. Я сначала протираю руки маслом, а затем смываю все это средством для мытья посуды. Это очень хорошо это работает», — u/PaulRuddsButthole «Средство для снятия макияжа поможет вывести с одежды пятна от дезодоранта», — u/kannakantpla «Жидкость для снятия лака хорошо оттирает перманентный маркер с кожи. Это на случай, если кто‑то нарисует вам пенис на лице», — u/WearingCoats

© Кадр из сериала «Друзья»

«Если на пальце застряло кольцо, сбрызните его очистителем для стекла, и оно сразу же снимется. Работал в ювелирном магазине пять с лишним лет», — u/coykoi314 «Очищайте украшения с помощью средства для мытья посуды, так как другие чистящие средства могут поцарапать их или вступить в химическую реакцию с металлами», — u/myomcm «Подержите запястья под холодной водой или потрите кубиком льда свои пульсовые точки, чтобы остыть, когда перегрелись. Это кажется очевидным, но я не осознавал этого до тех пор, пока не поработал на складе без кондиционера», — u/mannershmanners «Запах тесно связан с памятью. Если вы готовитесь к экзамену, купите ластик со странным запоминающимся запахом и каждый раз, когда пытаетесь что‑то запомнить, нюхайте его. На тестирование возьмите с собой этот ластик и подносите к носу, чтобы вспомнить ответ», — u/SixxTheSandman

«Используйте крем для бритья как средство от запотевания стекла. Я наношу его на внутреннюю часть козырька мотоцикла. Размажьте его по поверхности, дайте высохнуть, в затем смойте. Он также подходит для зеркал в ванной», — u/Caspers_Shadow «Перед тем как нарезать лук, смочите нож. Если у вас чувствительные глаза, вы больше не будете плакать», — u/1nd1anaCroft