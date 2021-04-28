Илья Прусикин зарегистрировал бренд Skibidi. Он может открыть сеть общепитов

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку с названием Skibidi. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.

По информации источника, под этим брендом солист будет открывать рестораны, проводить фуршеты и готовить выпечку. Соответствующие документы он получил «на днях».

Поклонники предположили, что Прусикин запустит в Петербурге сеть недорогих общепитов. В сети напомнили, что певец часто жалуется на цены в ресторанах.

Например, в одном из элитных заведений Петербурга его поразил салат из осьминога с артишоками и помидорами за 2990 рублей. «Да за эти деньги осьминог сам должен выйти и сказать „здравствуйте, я очень вкусный“ и лечь в тарелку», — заявил артист.

«Skibidi» — это название песни Little Big, которая вышла 5 октября 2018 года в составе альбома «Antipositive, Pt. 2». Видео к треку стало рекордсменом по количеству просмотров среди клипов на российском ютьюбе. Ролик набрал более 500 млн просмотров.

Ранее Настя Ивлеева зарегистрировала ООО «Коленки пчелы». Она планирует выпустит чипсы «Изи-пизи» и энергетик «Чича-бум».