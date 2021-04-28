«Все равно считаю, что он политический проходимец»: мнение Медведева о Навальном в эфире «ВКонтакте»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в прямом эфире соцсети «ВКонтакте» заявил, что не изменил отношения к политику Алексею Навальному.
Бывший премьер-министр также подчеркнул, что поддерживать контакт с несистемной оппозицией нужно, пока она не переходит законные границы. «Но если оппозиция сознательно, злонамеренно нарушает законы, то, к сожалению, в этом случае ничего другого, как применить специальные правила, не остается», — подчеркнул он.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.