«Все равно считаю, что он политический проходимец»: мнение Медведева о Навальном в эфире «ВКонтакте»

Я все равно считаю, что он политический проходимец. Человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе и молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни, которые еще абсолютно неопытны. Вытаскивает их, по сути, на противодействие власти, подставляет их, а сам в это время находится в другом месте.

Бывший премьер-министр также подчеркнул, что поддерживать контакт с несистемной оппозицией нужно, пока она не переходит законные границы. «Но если оппозиция сознательно, злонамеренно нарушает законы, то, к сожалению, в этом случае ничего другого, как применить специальные правила, не остается», — подчеркнул он.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.