Полиция проверяет информацию о поддельной медсправке Алексея Пивоварова для лицензии на оружие

Полиция начала доследственную проверку после письма Росгвардии о поддельной медицинской справке, которую предоставил журналист Алексей Пивоваров для получения лицензии на оружие. Об этом сообщают Baza и ТАСС.

По данным источников, из‑за поддельной справки Росгвардия аннулировала Пивоварову все документы на оружие. Журналист это никак не комментировал. Если информация о нарушении подтвердится, ему может грозить уголовное дело.

За предоставление заведомо подложного документа предусмотрена ответственность по статье 327 УК РФ.