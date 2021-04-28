В какой момент игра в Sims затягивается на полдня, а шаверма делает несчастным? Объяснение — в мемах

В соцсетях набирает популярность новый мем: пользователи постят изображение, поделенное на несколько временных отрезков, которые отражают какую‑нибудь знакомую повседневную ситуацию или жизненный случай. С помощью такого графика люди пытаются объяснить, как именно работает реальность в определенный момент времени. Например, почему 15 минут игры в Sims растягиваются на полдня, а поход в душ становится местом для философских размышлений.

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Некоторые пользователи обращают внимание на то, в какой момент даже любимая еда начинает их расстраивать.

«Все хорошо, пока не кончится: „Ммм, вкусно; ммм, вкусно; ммм, вкусно. Грусть“»

Кто‑то показывает привычную многим ситуацию, когда надо напечатать текст, но из‑за страха белого листа не можешь выдавить из себя ничего в течение нескольких часов.

Куда же без коронавируса! Пользователи и с ним сделали мем.

Ну и напоследок — шутки с книгами о Гарри Поттере.