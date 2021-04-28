Россия объявила о высылке дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии

Россия в качестве ответной меры высылает дипломатов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В МИД сообщили, что послам этих стран «заявлен решительный протест» после высылки российских дипломатов. В течение семи дней Россию должны покинуть сотрудники дипмисии Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

Кроме того, до 5 мая из России должны выехать дипломаты Словакии.

В апреле Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из‑за подозрений в причастности спецслужб России к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. В знак солидарности с чешскими властями Литва выслала двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония — по одному. Еще трех представителей российской дипмиссии выслала Словакия.