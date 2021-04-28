«Герой нового времени»: в Петербурге закрасили граффити с Навальным спустя пару часов после создания

Ночью в Пушкарском саду в Петербурге неизвестный нарисовал граффити с Алексеем Навальным и надписью «Герой нового времени». Первым арт-объект в центре города обнаружил петербуржский фотограф Георгий Марков и выложил в твиттер.
Издание Znak.com подчеркивает, что в Пушкарском саду часто появляются рисунки на актуальные темы России.
Вскоре на место прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, а примерно к 10.30 утра граффити с Навальным закрасили коммунальщики.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.