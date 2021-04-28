«Герой нового времени»: в Петербурге закрасили граффити с Навальным спустя пару часов после создания

Ночью в Пушкарском саду в Петербурге неизвестный нарисовал граффити с Алексеем Навальным и надписью «Герой нового времени». Первым арт-объект в центре города обнаружил петербуржский фотограф Георгий Марков и выложил в твиттер.

Издание Znak.com подчеркивает, что в Пушкарском саду часто появляются рисунки на актуальные темы России.