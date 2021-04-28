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Скорсезе угадывает бьюти-приспособления в TikTok. Он узнал спонж, но не угадал менструальную чашу

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:34

Викторину для режиссера Мартина Скорсезе устроила его дочь в TikTok. Она показала ему фотографии бьюти-приспособлений и попросила их угадать.

«Возможно, я еще пожалею о том, что выложила это. К слову, он справился намного лучше, чем я полагала», — написала Франческа Скорсезе в описании к ролику. Режиссер, покуривая трубку, угадал щипцы для завивки ресниц, спонж, невидимки и резинку для волос.

@francescascorsese

I will probably regret posting this but.... he actually did much better than I thought!!🤣#martinscorsese #guesstheobjectchallenge #fyp #greenscreen

♬ Spongebob - Dante9k

Скорсезе не узнал менструальную чашу — сначала он назвал ее кувшином, а потом сосудом для промывания глаз. Накладки на грудь он назвал чехлом для наушников, резинку-бублик — «странной подушкой».

В итоге у него получилась угадать 4 вещи из 7. Судя по надписям в видео, скоро выйдет вторая часть викторины.

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