Скорсезе угадывает бьюти-приспособления в TikTok. Он узнал спонж, но не угадал менструальную чашу

Викторину для режиссера Мартина Скорсезе устроила его дочь в TikTok. Она показала ему фотографии бьюти-приспособлений и попросила их угадать.

«Возможно, я еще пожалею о том, что выложила это. К слову, он справился намного лучше, чем я полагала», — написала Франческа Скорсезе в описании к ролику. Режиссер, покуривая трубку, угадал щипцы для завивки ресниц, спонж, невидимки и резинку для волос.