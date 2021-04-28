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В России за сутки выявили 7848 случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:41

В России за последние сутки выявили 7848 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 205 заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской, Иркутской областях и Красноярском крае.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 787 273. За последние сутки вылечились 8420 человек, за все время — 4 411 098. За сутки умерли 387 пациентов, за весь период — 109 367.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 148,7 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (32,1 млн). На втором месте Индия (17,9 млн), на третьем — Бразилия (14,4 млн), на четвертом — Франция (5,5 млн).

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