В России за сутки выявили 7848 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 7848 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 205 заболевших меньше, чем вчера.
Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Воронежской, Саратовской, Иркутской областях и Красноярском крае.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 787 273. За последние сутки вылечились 8420 человек, за все время — 4 411 098. За сутки умерли 387 пациентов, за весь период — 109 367.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 148,7 млн человек, 3,1 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (32,1 млн). На втором месте Индия (17,9 млн), на третьем — Бразилия (14,4 млн), на четвертом — Франция (5,5 млн).